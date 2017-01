Nel PD volano stracci: occasione per centrodestra unito, dice Brunetta

"Centrodestra unito di governo: questa è l'unica strada possibile. Non sarà facile rimettere insieme il centrodestra, ma vedendo quello che sta succedendo all'interno del Partito Democratico, dove volano gli stracci e le carte bollate, vedo il nostro obiettivo a portata di mano" riflette in una nota il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta.



"Con la manifestazione 'Italia sovrana' di sabato a Roma è ricominciato il dialogo, io sono molto contento che ci sia questa convergenza su una strategia di unità. - specifica - Centrodestra unito di governo significa andare insieme alle prossime elezioni amministrative, significa andare insieme alle prossime elezioni politiche, vedremo in base alla legge elettorale se con una coalizione o con una lista, vedremo se fare le primarie per legge, oppure no. Però le premesse ci sono tutte, sono molto ottimista, e sono molto ottimista anche per l'esito finale: il centrodestra unito di governo vince. Tante anime, tante sensibilità, un'unica sintesi: prima l'Italia e gli italiani."