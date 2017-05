Migranti: mozione per avere chiarezza sui bilanci delle Ong, dice Brunetta (Fi)

Renato Brunetta di Forza Italia dopo l'audizione del procuratore Carmelo Zuccaro.

"Ho seguito l'audizione del procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, e ho trovato che sia una persona seria, competente, che ha fatto una ricostruzione complessiva di tutta la sua attività investigativa. Ci sono elementi di grande turbamento per quanto riguarda il ruolo di alcune Ong che operano con navi in acque territoriali libiche o prossime a queste" segnala in un comunicato il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta.



"Ogni nave delle Ong costa 400 mila euro al mese e ci sono per ogni Ong una o più navi - dichiara il deputato forzista -, addirittura assistite da aerei per il monitoraggio. Quindi, che ci sia molto da chiarire per quanto riguarda la possibile connivenza tra alcune Ong e criminali che commerciano in vite umane, questo è indubbio. Che ci sia stato un grido di dolore del procuratore di Catania sugli scarsi mezzi a disposizione e che ci sia l'esigenza - e noi l'abbiamo chiesta anche al governo - di investire anche attraverso i nostri servizi segreti per capire quello che sta succedendo in quel quadrante del Mediterraneo, questo è altrettanto indubbio."



"La demonizzazione del procuratore di Catania non la accettiamo: giù le mani da Zuccaro, giù le mani dalle indagini che stanno facendo. Anzi, quando il governo dice che non ci sono rapporti dei servizi, mi preoccupa. I servizi a cosa devono servire? Per indagare i cittadini onesti e perbene o per indagare su questo traffico criminale di esseri umani? Per questo noi chiederemo anche attraverso una mozione che il governo si impegni a fare chiarezza su tutto quello che sta succedendo nel quadrante sud del Mediterraneo, di fronte alla Libia, per fare chiarezza sui bilanci delle Ong, e sui loro comportamenti" osserva infine.