Manovra da 45 miliardi se Padoan fa come vuole UE, dice Brunetta (Fi)

Renato Brunetta di Forza Italia tira le somme della manovra di autunno.

"Dato che il Documento di economia e finanza del governo e le dichiarazioni tanto vuote quanto contraddittorie del ministro Pier Carlo Padoan non consentono di capire in che direzione vada l'economia italiana - comunica Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera -, proviamo a spiegarlo noi."



"Poiché non accadrà - prosegue quindi l'ex ministro per la Pubblica amministrazione -, come vorrebbe l'esecutivo, che la Commissione europea riveda le regole del cosiddetto 'braccio preventivo' a partita già cominciata né che la polvere messa sotto il tappeto da Renzi e Padoan venga ancora una volta sottratta dall'aspirapolvere della cosiddetta 'flessibilità' europea, che altro non è che spesa in deficit, ecco i conti veri, fuori dall'ipocrisia e dagli imbrogli."



"Per rispettare gli impegni già presi e siglati con l'UE, infatti, il governo deve portare nel 2018 il rapporto deficit/PIL all'1,2% dal 2,1% del 2017: una correzione da 0,9% punti di PIL, pari a circa 15 miliardi. A questi bisogna aggiungere la tanto sbandierata cancellazione delle clausole di salvaguardia per evitare l'aumento dell'IVA dal primo gennaio 2018, per ulteriori 19,5 miliardi che il ministro Padoan non è ancora in grado di dire dove andrà a trovare; e ancora 10-15 miliardi per: 1) il rinnovo del contratto del pubblico impiego (almeno 3 miliardi), 2) l'alleggerimento delle aliquote Irpef (3-4 miliardi), 3) il taglio del cuneo fiscale (3-4 miliardi), 4) le sempre presenti spese indifferibili ( es. rifinanziamento missioni militari)" specifica il parlamentare.



"Se davvero il governo vuole fare tutto questo - osserva dunque Brunetta -, siamo oltre i 45 miliardi di manovra. Ma volutamente Padoan rinvia il dettaglio dei numeri e delle misure per il finanziamento delle promesse sue e di Gentiloni, cercando di confondere quanto più possibile le acque, prendendo in giro gli italiani e l'Europa".