Manovra correttiva sarà di 35 miliardi: eredità politica Renzi, dice Brunetta

"La Commissione europea ha appena chiesto all'Italia di correggere il rapporto tra deficit/Pil previsto per il 2017 di due decimali, circa 3,4 miliardi di euro. - riassume in un comunicato il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta - Ma, purtroppo, non è tutto: i governi Renzi e Gentiloni si sono impegnati a fare con Bruxelles, da qui al 2019, manovre 10 volte più pesanti. Altro che la manovrina delle prossime settimane, nei prossimi due anni l'Italia dovrà correggere i propri conti di circa 30-35 miliardi di euro."



Il parlamentare spiega: "Una promessa, presente nel 'Documento programmatico di bilancio 2017', che Renzi-Padoan avevano inviato alla Commissione UE a metà ottobre. Da qui al 2019 l'Italia dovrà correggere il rapporto deficit/Pil di 1 punto, pari a circa 16-17 miliardi di euro. Sempre nello stesso arco temporale il governo dovrà neutralizzare clausole di salvaguardia per un totale di 15-16 miliardi di euro: totale, 30-35 miliardi di euro. Una cifra monstre che fa impallidire la 'piccola' correzione (3,4 mld) chiestaci pochi giorni fa dall'Europa".



"Qual è l'analisi politica da fare? Molto semplice. - conclude l'ez ministro - Prima o poi i nodi vengono al pettine. Matteo Renzi ha portato avanti, per oltre mille giorni, una politica economica sciagurata, fatta di bonus e mance, senza un preciso disegno strategico ma con il solo obiettivo di raccattare voti e imbonirsi categorie professionali o di popolazione. E Pier Carlo Padoan, in modo irresponsabile, gli ha permetto tutto questo. Adesso ci aspettiamo, anche in questo campo, discontinuità da parte del governo Gentiloni. Serve una nuovo politica economica, serve senso di responsabilità, serve confronto con il Parlamento, servono risposte serie e sostenibili."