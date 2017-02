Manovra correttiva: Padoan prende in giro italiani, dice Brunetta (Fi)

Renato Brunetta di Forza Italia sulla manovra correttiva.

"Ancora una volta il ministro Pier Carlo Padoan parla senza dire nulla" riflette in una nota Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.



"Prende tempo - evidenzia il parlamentare di forzista -, prende in giro gli italiani e la Commissione europea: il modo migliore per perdere definitivamente la faccia."



"Siamo veramente alle tragiche comiche finali" prosegue.



"Cosa significa dire che il rapporto sul debito pubblico dell'Italia che verrà reso noto domani non è un passo verso la procedura d'infrazione - afferma -, quando invece già sappiamo che la posizione del nostro paese è indifendibile, avendo il secondo debito più alto dell'eurozona, con solo la Grecia messa peggio di noi? Come fa a dirsi tranquillo dopo tre anni di fallimenti su deficit e debito? E ancora, come sarà composta la manovra correttiva? Quale altra tegola ha in mente di far cadere sulla testa degli italiani? Finora ha detto tutto e il suo contrario."



"Forse che sente ancora il fiato sul collo del due volte ex Renzi - scrive in ultimo -, ex presidente del consiglio ed ex segretario di partito? Se così fosse saremmo veramente alla farsa."