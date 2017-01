Manovra correttiva: Padoan chiarisca in Aula su contromisure, dice Brunetta

"La manovra correttiva che ci chiede l'UE è eredita avvelenata che lascia Matteo Renzi. Suoi 1000 giorni negativi per Italia" segnala in una nota Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.



"Il governo chiarisca al più presto la sua posizione e le sue contromisure. Pier Carlo Padoan venga in Parlamento e dica come stanno le cose" prosegue l'esponente azzurro.



"A Paolo Gentiloni chiediamo discontinuità rispetto alla politica economica di Matteo Renzi. Servono chiarezza e trasparenza" comunica in ultimo.