Ma Renzi voleva votare nel 2018 solo quando era premier?, dice Brunetta

"Ricordo a me stesso che Matteo Renzi per mille giorni ha detto che si sarebbe votato nel 2018. Era un mantra: 'si voterà nel 2018'" rivela in una nota il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta.



"Cosa è cambiato? Forse è cambiato che lui ha perso il referendum? Certamente - sottolinea l'esponente azzurro -, che lui non è più Presidente del Consiglio? Certamente, ma che fa come i bambini che prendono un gol nella partitella di calcio, prendono il pallone lo bucano e scappano?."