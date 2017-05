Legge elettorale: senza bipolarismo serve proporzionale, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia sulla legge elettorale.

"Speriamo sia la volta buona. Pare che il Partito Democratico finalmente abbia deciso quale modello elettorale proporre agli altri gruppi parlamentari in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Noi siamo pronti e disponibili a discutere di tutto con tutti. Il problema è fare presto e bene una legge elettorale che risponda al quadro mutato del tripolarismo-quadripolarismo italiano" dichiara in una nota Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.



"Non c'è più il bipolarismo, quindi serve una legge a base proporzionale, - sottolinea - noi diciamo con un premio di maggioranza alle coalizioni, e serve una omogeneizzazione tra Camera e Senato. Si tratta di vedere se ci saranno i collegi o no, se ci saranno le preferenze o no, ma questo è l'argomento della discussione".



"Penso che questa settimana e la prossima serviranno per i contatti in Commissione tra i gruppi parlamentari, per poi arrivare ad un testo base da portare in Aula. - specifica - Il tutto per avere una legge elettorale alla Camera prima della pausa estiva, per poi passarla al Senato e votare regolarmente tra febbraio e marzo del 2018".



"Noi siamo pronti, siamo disponibili, speriamo che finalmente il PD abbia trovato al suo interno la quadra per decidere quale modello, perché negli ultimi tre mesi da parte del Partito Democratico abbiamo visto almeno 7-8-10 proposte. Abbiamo avuto pazienza, la pazienza è la virtù dei forti, anche perché le elezioni si vincono con i voti della gente, non con le leggi elettorali fatte su misura. Anzi la storia ha dimostrato che quando uno si costruisce una legge elettorale su misura, con quella legge elettorale perde" sottolinea infine.