Legge elettorale: se proporzionale servirà norma anti brogli, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia sulla legge elettorale.

Oggi Forza Italia ha presentato "in Commissione Affari costituzionali della Camera la propria proposta di legge elettorale. Si tratta di un progetto su base proporzionale con premio di maggioranza al 40% alle coalizioni o alle liste. Con la possibilità dei capilista bloccati, ma anche di elezione non attraverso le preferenze, ma con il sistema che viene chiamato comunemente 'Provincellum', vale a dire quello di collegi sub-provinciali o collegi territoriali che consentono la conoscenza da parte dei cittadini-elettori dei propri candidati. L'elezione, così, avverrà su personalità già individuate e che saranno espressione del territorio" informa in un comunicato Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.



Prosegue: "Noi pensiamo che questo possa essere il sistema migliore che metta insieme proporzionale e governabilità. E pensiamo che il centrodestra unito possa raggiungere il 40%, avere il premio di maggioranza, e governare il Paese"



"Speriamo che già dalla prossima settimana si possa aprire il dibattito, per arrivare poi velocemente all'approvazione da parte del Parlamento del progetto di legge relativo, per poi passare al Senato e avere la legge elettorale prima della pausa estiva. - sottolinea quindi l'ex ministro - Così per il 2018, a scadenza naturale di legislatura, noi potremmo avere una legge elettorale voluta dal Parlamento, costituzionalmente garantita e con tutti gli adempimenti in termini di circoscrizioni e collegi che saranno necessari in ragione della formulazione".



"Abbiamo anche individuato alcuni correttivi, per esempio quello per il voto degli italiani all'estero in cui diciamo basta al voto postale, che ha dato origine a quantità enormi di contestazioni e brogli. Abbiamo anche proposto di cambiare il metodo in Trentino Alto Adige, perché è talmente garantista delle minoranze da sfavorire le maggioranze esistenti. - precisa - E abbiamo anche fatto delle proposte, molto interessati, anti brogli, perché pensiamo che se il sistema sarà proporzionale e si correrà sul filo dei decimali per avere le maggioranze, non sono assolutamente accettabili manipolazioni del voto".



"Per questa ragione ci saranno delle norme anti-brogli come nostra proposta. - conclude Brunetta - Ultimo punto per quanto riguarda le leadership, ciascun partito, ciascuna lista, presenterà l'indicazione del proprio leader. Nelle coalizioni, esprimerà il leader, ex post votazioni, quella lista o quel partito che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi."