Legge elettorale: ok grazie a ruolo responsabile Forza Italia, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia sulla legge elettorale.

"Siamo profondamente felici per il via libera definitivo del Parlamento alla nuova legge elettorale. Finalmente l'Italia, dopo anni di stallo e difficoltà, ha un buon sistema di voto, voluto dalla stragrande maggioranza dei gruppi parlamentari e in linea con i dettami costituzionali e con le recenti sentenze della Consulta. Abbiamo fatto una cosa positiva per il nostro Paese in un momento nel quale lo scontro politico - soprattutto a causa di forze come il MoVimento 5 Stelle, in grado solo di protestare e mai di proporre - non accenna a sopirsi" dichiara su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.



"È stato un percorso complesso, irto di pericoli, ma siamo felici di averlo intrapreso. - sottolinea - Il ruolo responsabile di Forza Italia è stato determinante per il buon esito dell'iter parlamentare di questa legge. Ancora una volta il nostro presidente Silvio Berlusconi ha avuto ragione. Da domani pancia a terra per lavorare alle prossime scadenze elettorali: prima la vittoria in Sicilia e poi, nel 2018, il ritorno a Palazzo Chigi. Noi siamo pronti".