Legge elettorale non sia più dettata da Renzi: si faccia in Parlamento, dice Brunetta

"La riforma della legge elettorale si faccia in Parlamento, attendendo la sentenza della Corte costituzionale del 24 gennaio con la relativa pubblicazione delle motivazioni. E dopo lavorino le Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato per costruire un nuovo sistema di voto, visto che l'Italicum è morto con il referendum, e con l'Italicum è morto anche il renzismo e il modo di fare le leggi elettorali alla Renzi, con fiducie e forzature" espone in un comunicato Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.



L'esponente azzurro sottolinea in conclusione: "Mai più Matteo Renzi a dare le carte sulla legge elettorale, mai più Nazareni, la legge elettorale si deve fare in Parlamento. Noi diciamo che il nuovo sistema di voto - dopo l'esperienza del referendum che ha detto che il popolo sovrano vuole sentirsi rappresentato senza troppi marchingegni di tipo maggioritario - debba essere a base proporzionale con qualche premio di governabilità, che però ci sia il massimo di corrispondenza tra il voto della gente e il numero dei rappresentanti del popolo sovrano."