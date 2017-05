Legge elettorale: con Renzi tutto e il contrario di tutto, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia sulla legge elettorale.

"Chiediamo ancora che il PD scenda dal pero. In Commissione Affari costituzionali alla Camera ci sono nove progetti di legge presentati da esponenti del Partito Democratico, Matteo Renzi dice tutto e il contrario di tutto. Speriamo che da domani, con l'istruttoria che sta svolgendo il presidente della Commissione Mazziotti di Celso i gruppi parlamentari possano cominciare a dire, a partire dal Pd, cosa vogliono. E poi, sulla base di questo costruire il testo base" riferisce in una nota il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta, in merito alla legge elettorale.



"Il problema centrale è il PD - chiarisce in ultimo -, finora non ha detto assolutamente nulla, non ha detto cosa vuole per la legge elettorale. Che il PD scenda dal pero. Una volta sceso dal pero, essendo il gruppo di maggioranza relativa si può ragionare. Finché questo non succede siamo ancora a carissimo amico."