Legge bilancio 2018, Brunetta: Padoan sbaglia, risorse non limitate ma assenti

Renato Brunetta di Forza Italia sulla legge di bilancio 2018.

"Il ministro Pier Carlo Padoan ha ammesso che le risorse per la prossima legge di bilancio 2018 saranno 'molto limitate'. Siamo lieti di leggere che il ministro sembra finalmente riconoscere lo stato di calamità nel quale versa il bilancio dello Stato, dopo che per anni è andato avanti ad illudere gli italiani facendo credere che i soldi per finanziare la lista delle promesse scritte nel Documento di Finanza Pubblica cadessero come la manna dal cielo" sottolinea in una nota il capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta.

"Noi correggiamo il ministro Padoan dicendo che le risorse a disposizione non sono 'molto limitate' ma non ci sono proprio. - aggiunge quindi il deputato - Per eliminare le clausole di salvaguardia sull'aumento delle aliquote IIVA mantenere tutte le promesse sul taglio del cuneo fiscale, il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, riempire i buchi di bilancio creatisi nel 2017 per via del fallimento delle misure di contrasto all'evasione fiscale, voluntary disclosure in primis, e delle mancate privatizzazioni (5 miliardi di euro solo nel 2017), nonché sostenere le spese militari per le quali siamo già impegnati, occorrerebbe infatti una manovra da 35-40 miliardi di euro. Soldi di cui il Tesoro non dispone nella maniera più assoluta. Così, il nostro ministro Padoan chiederà di nuovo al commissario Moscovici l'ennesimo sconto sul deficit che questa volta però difficilmente gli verrà concesso".