Ius soli: PD usa fiducia come vinavil ideologico per le elezioni, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia sullo ius soli.

"Lo ius soli è minoranza nel Paese. Da tutti i sondaggi emerge che il 70-80% dei cittadini italiani è contro questa legge, un provvedimento trattato in un momento sbagliato, con motivazioni assolutamente incongrue. Lo ius soli è il vinavil ideologico della sinistra, e questo è inaccettabile", scrive su Facebook Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.



"Imporre ad una Paese impaurito dalle invasioni di disperati una legge che dà la cittadinanza automatica a quasi un milione di persone è solo un collante della sinistra a fini elettorali. Ci si vuole occupare della riforma della cittadinanza in Italia? - domanda quindi - Bene, parliamone nel prossimo Parlamento, con la maggioranza che si verrà a creare dopo le elezioni politiche del 2018, e soprattutto facciamolo in maniera tranquilla ed equilibrata. Non così, sul finire della legislatura, con forzature, con il Paese diviso, e senza una maggioranza parlamentare sul tema".



"Nonostante le parole di Zanda, nonostante l'inchino di Verdini. - conclude - Il Partito Democratico provi pure a trovare al Senato, magari con la fiducia, il suo vinavil ideologico per le elezioni, noi inizieremo dal giorno dopo la raccolta delle firme per il referendum abrogativo e sarà l'inizio della nostra campagna elettorale".