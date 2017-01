In Rai solo Endemol, Magnolia e Ballandi. Serve regolamentare produzioni esterne, dice Brunetta a Fico

"Come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, sul fronte dell'intrattenimento tre grandi società private gestiscono gli show che contano di più: Endemol, Magnolia e Ballandi. Solo Endemol vende ben sei trasmissioni alla tv di Stato, mentre Magnolia e Ballandi ne fabbricano almeno tre per ciascuno. Per assicurarsi questi dodici programmi chiave, la Rai trasferisce 42 milioni 322 mila euro ai tre fornitori sopra citati, ovvero quasi il 30% delle risorse che Rai1 può investire fuori dal perimetro dell'azienda, pari a 145 milioni 525 mila euro nell'intero anno" riassume Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, in una interrogazione al presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Roberto Fico (M5S).



Per il parlamentare azzurro quindi "in assenza di regole e procedure chiare si è giunti alla concentrazione delle produzioni esterne in capo a pochi soggetti, mentre ancora non è chiaro come la Rai selezioni i fornitori piccoli e medi".



"Negli altri paesi europei - sottolinea - il meccanismo delle produzioni esterne è ben regolato, ad esempio, la Gran Bretagna si è dotata di un 'Codice d'esercizio' che impone di lanciare un concorso di idee in cui chiunque può candidarsi e la Bbc rende noto il budget disponibile, tratteggia le linee del programma precisandone il giorno e l'ora della messa in onda del programma. Inoltre, ogni anno la Bbc invia un rapporto al Garante della comunicazioni, l'OfCom, che valuta se il codice sia stato applicato correttamente".



Brunetta chiede quindio a Fico "se i vertici Rai non intendano chiarire con urgenza quanto riportato in premessa e quali iniziative di propria competenza intendano assumere al fine di regolare in maniera chiara il meccanismo delle produzioni esterne garantendo una maggiore trasparenza ed evitando la concentrazione delle stesse in capo a pochi soggetti".