Giorno del Ricordo: governo dia indennizzi a familiari vittime foibe, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia nel Giorno del Ricordo.

"Nel 2004 il governo Berlusconi riuscì finalmente a far approvare la legge che istituiva nella giornata di oggi, 10 febbraio, il Giorno del Ricordo per le vittime delle foibe" ricorda in una nota Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.



"Un orrore che ha colpito molti nostri connazionali per il solo fatto di essere italiani" prosegue il deputato forzista.



Dichiara inoltre: "Nonostante questo ci troviamo ancora a dover ascoltare tesi negazioniste e giustificazioniste di quella che invece può essere definita solo come una tragedia criminale."



Chiarisce: "Lo Stato dovrebbe, oltre a rendere onore alla memoria, dimostrare la sua vicinanza agli esuli e ai discendenti delle vittime della foibe."



"Per questo deve assolutamente essere presa in considerazione la mozione presentata da Forza Italia e da Idea - sottolinea dunque -, su iniziativa di Elio Vito, Maurizio Gasparri e Carlo Giovanardi, in cui si impegna il governo a procedere con gli indennizzi, ma anche con il giusto riconoscimento morale, nei confronti degli esuli e dei discendenti delle vittime delle foibe."



Precisa in ultimo: "Non si può dimenticare la violenza che abbiamo subito e non possiamo permettere che la nostra storia venga eclissata perché tramandare la memoria del passato è l'unico modo per evitare che gli orrori si ripetano in futuro."