Forza Italia nel week end in piazza per una "talia più sicura, annuncia Brunetta

Renato Brunetta annuncia il week end in piazza di Forza Italia.

"Forza Italia sarà in piazza in questo week end - annuncia in un comunicato il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta -, con i gazebo, per la sicurezza. Sicurezza è quello che chiedono i cittadini italiani. Purtroppo il governo Renzi-Gentiloni non ha dato risposte, neanche il buon Minniti, che sembrava essere più propenso al confronto, è riuscito a far nulla. Faccia feroce, ma niente di più."



Commenta infine: "Più poliziotti di quartiere e più militari nelle strade. Assumere altri agenti e aumentare le tutele e le risorse per il comparto sicurezza-difesa. Metal detector e più controlli in zone affollate, più videocamere negli asili, nelle scuole e nella città. Più poteri ai sindaci e alla polizia locale per la sicurezza. Leggi più chiare e più severe, pene più dure. Marina militare e guardia costiera contro gli scafisti, accordi internazionali per bloccare le partenze, espulsioni rapide per i clandestini. Italiani solo brava gente: cittadinanza revocabile ai fiancheggiatori. Separare Islam buono da cattivo: un albo per moschee e imam. Rifondare Protezione Civile e valorizzare i vigili del fuoco. La difesa è sempre legittima: riforma della legittima difesa. Questo il nostro impegno politico che viene da lontano, viene dai governi Berlusconi."