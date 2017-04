Dopo voto Commissione Renzi in crisi di nervi minaccia elezioni, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia dopo il voto in Commissione Affari costituzionali del Senato.

"Matteo Renzi è in preda a una crisi di nervi, dicono. - riporta in un comunicato il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta - Dopo quello che è successo ieri al Senato, dove il suo candidato a presidente della Commissione Affari costituzionali è stato bellamente impallinato a favore di un altro esponente della maggioranza, pare che Renzi sia impazzito. E che stia minacciando sfracelli: elezioni anticipate, ribaltamento di tavoli, e altro. Il tutto nell'impotenza, perché Renzi non ha la maggioranza né al Senato, né alla Camera. Per questa ragione il suo è un velleitarismo irresponsabile."



Il componente della Commissione Bilancio continua in conclusione: "Renzi vuole le elezioni anticipate, è da irresponsabili. Quando si fanno le elezioni anticipate? Durante il G7? Durante la sessione di bilancio? Per fare cosa poi, portare lo spread a mille? Distruggere la residua credibilità dell'Italia? Per fare fuori un altro governo? Irresponsabile. Proprio per questa ragione chi è responsabile deve lavorare seriamente, alla Camera e al Senato, per fare una buona legge elettorale, tra l'estate e il primo autunno, per potere consentire al Paese di andare ordinatamente alle elezioni, a febbraio del 2018. Ci sono troppi problemi, a livello internazionale, e a livello interno - crescita che non c'è, disoccupazione inaccettabile, squilibrio nei conti pubblici. Ci sono troppi problemi per consentire a degli irresponsabili di ribaltare il tavolo."