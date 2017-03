Dopo no a decadenza Minzolini rottamare legge Severino, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia riflette sul no alla decadenza del senatore Augusto Minzolini.

"Grande soddisfazione per il voto con il quale l'Aula del Senato ha respinto la proposta presentata dalla Giunta per le elezioni di Palazzo Madama di dichiarare decaduto il senatore Augusto Minzolini" dichiara in un comunicato il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta.



"Quella della Giunta era una decisione sbagliata e il Senato ha detto un 'No' bipartisan - informa quindi l'ex ministro per la Pubblica amministrazione -, con voti provenienti da schieramenti politici di maggioranza e opposizione."



"Un segnale importante - riferisce -, una presa di posizione con la quale la politica si è riappropriata del proprio ruolo nei confronti di una parte della magistratura da sempre invadente nei confronti di chi rappresenta nelle istituzioni il popolo sovrano. E adesso che fine farà l'infame legge Severino? Rottamata una volta per tutte."



"Usata dalla sinistra solo contro il presidente di Forza Italia - sottolinea -, Silvio Berlusconi."



Conclude: "Il MoVimento 5 Stelle che in queste ore alza incomprensibilmente i toni si conferma una forza politica irresponsabile, giustizialista e affetta da un populismo urlato e becero con il quale non potrà mai guidare un Paese democratico."