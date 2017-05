Def 2017: su calcolo deficit UE Padoan vuole solo distrarre, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia contro Pier Carlo Padoan.

"Pier Carlo Padoan si illude. E prende in giro gli italiani. Ogni anno in questo periodo ritira fuori, con i suoi colleghi europei più deboli, il solito discorso per cui se le metodologie di calcolo del deficit strutturale dell'UE cambiassero l'Italia non sarebbe costretta a fare manovre depressive. Come se le manovre dipendessero dall'Europa e non dalla sua politica economica tutta sbagliata" segnala in un comunicato Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.



"Ebbene - specifica infine l'esponente azzurro -, Padoan se ne faccia una ragione: la Commissione europea non ha nessuna intenzione di cambiare le sue regole, tanto meno in corsa, con il Documento di economia e finanza su cui si baserà la prossima legge di bilancio già approvato. È il solito tentativo del ministro Padoan di distogliere l'attenzione dai conti pubblici disastrati dell'Italia, che lui stesso, in combutta con Matteo Renzi, ha contribuito a scassare, illudendo se stesso e gli italiani che domani andrà meglio. Salvo doversi ricredere, come è accaduto ogni anno da quando è al governo, davanti all'evidenza durante la sessione di bilancio. Padoan la smetta con i giochi di prestigio, i suoi trucchetti sono ormai noti. Piuttosto che parlare a vanvera, si taccia."