Def 2017 è vuoto cosmico: aumento IVA inevitabile, dice Brunetta (Fi)

Renato Brunetta di Forza Italia commenta il Def 2017.

"Nel Def non c'è scritto nulla. È il vuoto cosmico per citare Asimov, tanto caro a Padoan. - riporta in una nota il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta - L'aumento IVA sarà inevitabile."



"Mi sembra che il ministro dell'Economia non sappia che pesci prendere - evidenzia quindi -, e parla con faccia inutilmente pensosa. Lo trovo insopportabile e irritante."



"La cattiva spesa pubblica e il debito e, con gli spazi che si rendono disponibili, tagliare le tasse. L'esatto contrario di quanto hanno fatto Renz-iGentiloni" rende noto in ultimo.