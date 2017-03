Ddl candidabilità magistrati: grazie a PD resteranno porte girevoli, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia sulla legge sulla candidabilità dei magistrati.

"Noi stiamo dalla parte dei magistrati che fanno quotidianamente il loro dovere. Noi vogliamo che quei magistrati che, legittimamente, hanno scelto di fare altro - i capi di gabinetto, i presidenti di Regione, i presidenti di Commissione, i sindaci, i consulenti - abbiamo delle regole ben precise per queste loro uscite dalla magistratura. Regole prima, durante e dopo. Se queste regole non ci sono la magistratura perde di credibilità" diffonde in un comunicato Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in merito alla



Il deputato forzista illustra in ultimo: "Noi stiamo dalla parte dei 9700 magistrati che fanno quotidianamente il loro dovere, e vogliamo, per quei 300 magistrati che hanno deciso di fare per un po' di tempo altro, regole ben precise a garanzia di tutti i cittadini, ma a garanzia soprattutto della credibilità della magistratura. Questo provvedimento, rispetto a quello approvato a larga maggioranza tre anni fa a Palazzo Madama, è stato totalmente annacquato, porterà a nulla, dovrà tornare al Senato e non verrà regolamentato alcunché. Quindi, neanche in questa legislatura sarà stata approvata una legge per regolare le cosiddette 'porte girevoli'. Questo è indecente e inaccettabile, e questo è avvenuto soprattutto grazie al PciDs-Pd, che continua a rivelarsi come il partito dei magistrati politicizzati."