Consip, il sistema renzismo è finito. Gentiloni se ne allontani, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia sulla vicenda Consip.

"Non entro nel merito della vicenda giudiziaria, entro invece nel merito della vicenda politica: è finito Matteo Renzi, è finito il renzismo, è finito il sistema di potere del renzismo, il giglio magico, il giglio nero, il giglio tragico. Il fatto di mettere nel raggio di quindici chilometri tutto il sistema di potere che governava il Paese, questo è finito, è collassato, e spero che Paolo Gentiloni se ne allontani quanto prima possibile" riferisce in un comunicato il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta.



"La magistratura faccia il suo corso - dichiara infine il deputato forzista -, che si faccia trasparenza in Consip, sollevando gli attuali dirigenti, che evidentemente non hanno avuto un comportamento corretto e trasparente. Si discuterà di tutto questo in relazione alla mozione di sfiducia individuale al ministro Luca Lotti, sulla quale noi non parteciperemo al voto."