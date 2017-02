Con elezioni anticipate spread fino a 500 punti, dice Brunetta

Renato Brunetta riflette sui pericoli delle elezioni anticipate.

"Di solito le legislature durano 5 anni, iniziano e finiscono. Qualcuno deve spiegarmi perché bisogna votare prima, con tutto quello che sta succedendo in Italia e nel mondo. Qualcuno mi deve giustificare i vantaggi di una fine anticipata della legislatura. - illustra in un comunicato Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera - L'Italia sarà più forte con un Parlamento sciolto e senza governo per 3-4 mesi? L'Italia sarà protagonista in Europa e nel mondo senza governo e senza Parlamento per 3-4 mesi? L'Italia sarà più forte senza una legge elettorale che garantisca una maggioranza chiara e netta a giungo? Io credo di no."



"Credo che questo anno di legislatura vada utilizzato per fare una buona legge elettorale e per riparare a qualche guaio causato dai mille giorni di Matteo Renzi. Chi vuole le elezioni anticipate deve dimostrare che queste convengono agli italiani e non a lui. Se Renzi vuole le elezioni anticipate vada in televisione e spieghi perché. Spieghi perché si deve sciogliere il Parlamento a marzo, spieghi perché a maggio quando ci sarà il G7 l'Italia sarà in piena campagna elettorale, spieghi perché con la notizia dello scioglimento delle Camere e le caduta del governo Gentiloni lo spread potrebbe arrivare a 300-400-500" afferma l'esponente azzurro.



"Renzi, se vuole le elezioni a giugno, spieghi perché tutto questo fa bene all'Italia. Se riesce a spiegarlo e gli italiani sono d'accordo con lui, che problema c'è? - aggiunge - Si va alle elezioni anticipate. Siccome la maggioranza relativa alla Camere ce l'ha ancora il Partito Democratico, è compito del PD spiegare perché non vuole più Paolo Gentiloni e vuole andare a votare a giungo, qualunque cosa possa accadere sul piano dell'economia, della politica estera, degli sbarchi".



"Se Renzi riesce a convincere gli italiani e non prendere poi una batosta alle elezioni di giungo, faccia pure. - conclude l'ex ministro - Io credo che una decisione di questo genere sarebbe puro avventurismo, inspiegabile se non con la rivincita parossistica, patologica, di una personalità che ha qualche problema come quella di Renzi in queste settimane".