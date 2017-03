Centrodestra batte già PD e M5S: costruire programmi e regole, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia sull'unità del centrodestra.

"Noi pensiamo che l'unica area che possa governare correttamente questo Paese sia il centrodestra unito di governo. Già oggi il centrodestra è maggioritario tra i vari schieramenti: siamo tra il 32 e il 34 per cento - afferma in una nota Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera -, il Partito Democratico è in caduta libera al 22-23 per cento, il MoVimento 5 Stelle è tra il 25 e il 26 per cento, e da lì non si schiodano."



Il parlamentare di FI spiega in ultimo: "Per questa ragione noi costruiamo programmi, regole e leadership all'interno del centrodestra unito di governo per potere governare dal 2018 in poi."