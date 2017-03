Brunetta: di Poletti non gravi le battute ma i fallimenti sul lavoro

Renato Brunetta di Forza Italia contro Giuliano Poletti.

"Non mi preoccupo delle battute del ministro Giuliano Poletti, giuste o sbagliate che siano, ironiche oppure no. Mi preoccupo della sua fallimentare politica del lavoro. - riferisce in un comunicato Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera - La tragedia dei voucher. Ha distrutto, cancellando i voucher per paura del referendum e per non interferire con il congresso del PD, l'equivalente di 300mila posti di lavoro regolari, e li ha indotti a sommergersi un'altra volta. Ecco, questo è un peccato mortale o da fucilazione politica, questa è una decisione sbagliata."



"Come decisione sbagliata è l'Ape: questo pensionamento anticipato confuso - illustra in conclusione -, costoso, che sarà un fallimento, una perdita di tempo e una perdita di soldi per l'erario. Così come sbagliato è stato il Jobs Act: buttati via 20 miliardi di euro di contributi che saranno un buco nelle finanze dell'Inps nei prossimi anni, per non creare nessun posto di lavoro vero. Ecco, per tutto questo andrebbe condannato Poletti: Jobs Act, Ape, voucher. Ma non per le battute. Le battute lasciano il tempo che trovano, e io direi di non turbarci particolarmente. Io mi turbo perché Poletti ha distrutto il mercato del lavoro italiano: lui e Renzi. Ecco, per questo andrebbe condannato ai 'lavori forzati'."