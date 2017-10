Brunetta: con mozione su Visco Renzi sta distruggendo credibilità Bankitalia

Renato Brunetta di Forza Italia sulla mozione PD contro Ignazio Visco.

"Noi siamo all'opposizione e non compete nè a noi nè al Parlamento dare indicazione per la conferma o meno del governatore Ignazio Visco. Quello è un onere che è in capo al governo. Noi abbiamo ferocemente contestato il metodo con il quale il PD ha manifestato una posizione ipocrita e ignobile nei confronti di una nostra istituzione. Una delle pagine più buie per il nostro Parlamento" illustra in una nota il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta, riportando stralci di una intervista al Quotidiano Nazionale.



L'esponente azzurro dichiara: "Gratta gratta, negli scontri di potere, e trovi sempre la cattiva finanza. Anche questa volta le cose sembrano andare in questa opaca e pericolosa direzione."

"Matteo Renzi sta distruggendo la credibilità dell'istituzione più importante nel Paese. Forse non se ne rende conto - commenta infine -, impegnato com'è a giocare con i trenini. Noi siamo diversi dalla sinistra e da questo modo di relazionarsi con i problemi, e gli italiani, ne siamo certi, l`hanno capito. Ancora pochi mesi e torneremo al governo."