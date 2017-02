Berlusconi ancora l'unico in grado di unire centrodestra, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia riflette sull'unità del centrodestra.

"In Forza Italia c'è un clima molto positivo. Sentiamo odor di vittoria. Il nostro è un partito vivo e in salute. Abbiamo appena portato a casa una battaglia storica, quella del referendum costituzionale sulla 'schiforma' Renzi-Boschi, e adesso continueremo dall'opposizione, a lavorare, come sempre, per il bene del Paese. Dopodiché siamo pronti a tornare al governo" rivela in un comunicato il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta.



"Silvio Berlusconi - evidenzia in ultimo -, lo vediamo anche dalle cronache di queste prime settimane del 2017, è in primo piano e protagonista della vita politica in Italia. È, senza alcun dubbio, il leader di Forza Italia e lo sarà ancora una volta, a mio avviso, del centrodestra unito di governo. Il nostro Presidente è l'unico in grado di federare una coalizione plurale e vincente, quando ci saranno, le prossime elezioni politiche."