Bando UE agenzie stampa: non c'è nessuna legge che lo imponga, dice Brunetta

Renato Brunetta di Forza Italia sul bando europeo per le agenzie di stampa.

"Annunciando un bando di gara europeo per i contratti di servizio con le agenzie di stampa, il Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio sta agendo con eccessiva leggerezza, non rendendosi conto dei possibili contraccolpi che queste decisioni potrebbero avere nel panorama dell'informazione italiana. In altri Paesi, Francia e Spagna su tutti, le agenzie di stampa ricevono contributi governativi di centinaia di milioni di euro. Si tratterebbe di una competizione ad armi impari" informa in un comunicato Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera.



"Le nostre agenzie di stampa sono tutte aziende private che si misurano quotidianamente con il mercato. Se fossi al governo punterei a salvaguardare le specificità e le professionalità che ci sono in Italia. - prosegue - Spero vivamente che Lotti e Gentiloni rivedano la proposta dell'esecutivo e che si possa trovare la giusta sintesi. Anche perché non c'è alcuna legge che imponga al governo un bando di gara europeo per l'assegnazione dei contratti di servizio con le agenzie di stampa".



"Pure l'Anac - espone infine il deputato forzista -, nel luglio scorso, ha evidenziato in un parere la non obbligatorietà di una procedura di questo tipo per la particolarità del settore del quale stiamo parlando. Quella che verrà presa è una decisione tutta politica. Credo che altri Paesi europei si guarderebbero bene dall'aprire la loro platea informativa delle istituzioni politiche a soggetti stranieri. Un po' di sano sovranismo, in settori così delicati non fa male, anzi."