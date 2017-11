Tracciabilità buste paga: per abolire prassi vergognosa, dice Polverini (Fi)

Renata Polverini di Forza Italia sulla tracciabilità del pagamento delle buste paga.

"Il provvedimento sulla tracciabilità del pagamento delle buste paga, votato alla Camera, rappresenta un passo importante verso una maggiore tutela dei lavoratori" dichiara in una nota la deputata di Forza Italia, Renata Polverini.

"Le disposizioni contenute nel testo, infatti, sono volte a superare quella prassi, oggigiorno sempre più diffusa, adottata da diversi datori di lavoro che, sotto il ricatto del licenziamento o della mancata assunzione, corrispondono ai lavoratori una retribuzione che ha un importo inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, facendo firmare loro una busta paga con la quale è attestato il pagamento di una retribuzione diversa", spiega l'ex sindacalista.



"Nei fatti - prosegue - si stratta di una prassi vergognosa che rappresenta un grave danno per i lavoratori, i quali non solo vedono il proprio lavoro miseramente sfruttato, ma si sentono giustamente lesi nella propria dignità e nel diritto a percepire una retribuzione giusta ma soprattutto proporzionata".

"Condividiamo quindi il contenuto di questa proposta di legge che, intervenendo in modo puntuale su un tema di grande attualità e rilevanza, consente di rafforzare significativamente l'intero sistema dei presidi ordinamentali posti a tutela dei lavoratori. - conclude - Ci auguriamo quindi che tale provvedimento possa essere approvato definitivamente anche dal Senato, così da permettere agli stessi lavoratori di ricevere un compenso che sia rispettoso e dignitoso del lavoro svolto".