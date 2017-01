Terremoto e neve: la macchina dei soccorsi si è ingolfata, dice Polverini (Fi)

"Senza una visione strutturale del problema, come avevo avuto modo di dire durante i miei interventi alla Camera dei Deputati, la macchina dei soccorsi si è ingolfata essendo impegnata su vari fronti, terremoto e maltempo in Italia centrale. A partire dal coordinamento degli aiuti che in alcuni paesi, colpiti dall'emergenza ambientale, sembra essere attribuito unicamente alla buona volontà dei cittadini che addirittura hanno messo a disposizione spazi privati" espone in una nota la deputata di Forza Italia Renata Polverini.



"E' vero che la solidarietà rimane un elemento che qualifica gli italiani ma è pur vero che i decreti di emergenza del governo vanno incrementati con ulteriori interventi che affrontino - segnala quindi -, con la dovuta urgenza, i problemi quotidiani con i quali i cittadini vittime del sisma si confrontano."



"La ricostruzione è importante ma oggi è ancora più urgente dotare gli amministratori di poteri straordinari per rispondere tempestivamente alle esigenze immediate del post terremoto aggravato dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli" prosegue la parlamentare azzurra. "Circostanze per le quali, peraltro, non si è provveduto con azioni di prevenzione" continua.



Illustra infine: "Forza Italia alla Camera ha chiesto una informativa urgente a Vasco Errani e Fabrizio Curcio ma anche ad esperti che possano consentire al Parlamento di sostenere una azione necessariamente più incisiva da parte del Governo."