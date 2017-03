Renzi sul suo blog dimentica 3 milioni disoccupati creati da Jobs Act, dice Polverini

Renata Polverini di Forza Italia replica ai dati diffusi da Matteo Renzi.

"Tra e-news e post su Facebook, Matteo Renzi social ha dimenticato di specificare una cosa soprattutto a noi che 'amiamo i bilanci': il Jobs Act oltre ad aver favorito la creazione di 680 mila posti di lavoro, ha contribuito ad allargare continuativamente la fetta dei disoccupati, ben 3 milioni. - osserva in una nota la deputata di Forza Italia Renata Polverini - Sarà forse colpa della stanchezza provocata dai viaggi in macchina nel Mezzogiorno se ha dimenticato di sottolineare che abbiamo subito un calo del 32% di contratti a tempo indeterminato, i quali fino a prova contraria rappresentano il cavallo di battaglia della sua riforma."



La parlamentare azzurra rende noto in conclusione: "Quello che emerge dai dati raccolti è che il Friuli detiene un primato negativo tra le Regioni settentrionali, in quanto più di 20 persone su 100 tra i 35 e i 44 anni non hanno un lavoro. Il caso è ancora più allarmante se si somma al fatto che l'artigianato, notoriamente tra i settori di punta a livello regionale, ha registrato nel 2016 l'undicesimo calo consecutivo."