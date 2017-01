Jobs Act: senza bonus 80 euro più posti di lavoro, dice Polverini (Fi)

"Oltre i 20 miliardi stanziati dal governo a favore della decontribuzione per le imprese che assumono, anche i dieci miliardi annui per il bonus degli 80 euro avrebbero aiutato la creazione di nuovi posti di lavoro" osserva in una nota la vice presidente della Commissione Lavoro della Camera, Renata Polverini, in merito alla mozione di Forza Italia su Jobs Act.



"Abbiamo fatto bene - prosegue l'ex sindacalista - a votare con parere contrario alla nuova riforma del mercato del lavoro, perché eravamo e siamo convinti che non basti modificare le norme di accesso e uscita dal lavoro. Accesso al credito, costo dell'energia e cuneo fiscale sono i temi sui quali impegnarci per uscire davvero dalla crisi che ci ha investito nel 2008".



"A fronte dell'aumento del costo del lavoro - prosegue - siamo riusciti a garantire nuovi posti per poche decine di migliaia di persone. Anche in questo senso il Jobs Act ha bucato gli obiettivi che il governo si era preposto. Adesso è il momento di modificare il tiro e di accogliere la richiesta dei tre milioni di sottoscrittori del referendum della CGIL. Non aspettiamo che siano ancora una volta i lavoratori a dire alla politica cosa fare, noi già lo sappiamo: ritorniamo agli albori della legge Biagi, in particolare sul fronte dei voucher".



"Ed è proprio sui bonus lavoro - ha concluso Polverini - che pongo l'accento in quanto il loro abuso ha rivelato che sono ad oggi l'unico strumento alternativo al contratto a tempo indeterminato per sviare il lavoro nero"