Flexicurity: anche UE gioca a tiro al piccione?, domanda Polverini (Fi)

Renata Polverini di Forza Italia sul tasso di disoccupazione.

"Anche le stime della Commissione europea sul tasso di disoccupazione in Italia rientrano nel 'tiro al piccione' sul Jobs Act di cui parla un noto quotidiano nazionale? A quanto pare non è solo l'opposizione a essere critica ma anche i più attesi commentatori sovranazionali delineano una proiezione al rialzo della mancanza di lavoro" diffonde in un comunicato la deputata di Forza Italia Renata Polverini.



L'ex sindacalista osserva infine: "Rimarranno delusi tutti coloro che hanno splittato con orgoglio l'analisi giornalistica dalle grandi aspettative, che riporta una sola grande verità: senza politiche attive, la flexicurity, che dovrebbe gestire il nuovo mondo del lavoro, non riuscirà a prendere piede."