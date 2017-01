Disoccupazione: giovani discriminati dal Jobs Act, dice Polverini

"Siamo arrivati al punto di poter parlare di discriminazione nei confronti dei giovani" spiega in un comunicato Renata Polverini, deputata di Forza Italia.



"Il Jobs Act non solo non è una riforma adatta alla fascia d'età under 30 ma ha decretato in maniera definita la morte del lavoro in Italia. A novembre - illustra inoltre la parlamentare azzurra -, mentre Matteo Renzi durante gli ultimi giorni del suo governo promuoveva insieme a Giuliano Poletti gli sgravi al Sud per giovani e disoccupati, la mancanza di lavoro nella fascia d'età 15-24 lievitava fino a toccare il livello più alto a partire da ottobre 2015."



"E' doveroso adesso fare un passo indietro rispetto a una riforma che ha creato più precarizzazione per l'abuso dei buoni lavoro e a causa di un contratto che mette maggiormente a rischio licenziamento i nuovi assunti" descrive in conclusione.