Def 2017: decontribuzione è un atto illusorio, dice Polverini (Fi)

Renata Polverini di Forza Italia commenta il Def 2017.

"Altro che manovrina correttiva, il Def propone altre misure con la solita incognita delle risorse" scrive in una nota la deputata di Forza Italia Renata Polverini.



"Aveva ragione il capogruppo azzurro alla Camera Renato Brunetta quando diceva che avremmo avuto un ulteriore decreto" prosegue la vicepresidente della Commissione Lavoro.



Riporta quindi: "E' arrivato il momento di dire la verità agli italiani senza arrampicarsi sugli specchi del non confronto con le opposizioni. E' ben chiara la posizione del Presidente Paolo Gentiloni che è stato messo sulla poltrona di premier per rassicurare gli italiani sulla continuità della politica spot."



"Cosa accadrà dopo il Def? I soldi ci sono sempre e solo in base alle scelte politiche che intende fare la maggioranza" continua.



"La conferma della decontribuzione poi è un atto illusorio: ribadisco l'importanza di rendere strutturale il defaticamento del cuneo fiscale sul lavoro" precisa in conclusione.