Calo natalità: dislivello generazionale grava su chi governa, dice Polverini (Fi)

Renata Polverini di Forza Italia sul calo costante della natalità.

"La natalità in calo costante, l'emigrazione dei nostri giovani, il numero dei ventenni in netta minoranza rispetto a chi oggi ha tra i 50 e i 60 anni, sono tutti indicatori non solo di uno squilibrio sociale notevole ma anche le spie di un controverso rapporto tra chi decide, ossia i cittadini sia giovani che meno giovani" segnala in un comunicato la deputata di Forza Italia Renata Polverini.



"Pensiamo alla differenza di scelte tra un ragazzo che desidera concretezza e stimoli e un diversamente giovane che magari vorrebbe il mantenimento del benessere quotidiano" prosegue l'esponente forzista.



"Il dislivello generazionale graverà sull'operato di chi governerà perché conterà più il peso degli anziani, essendo in maggioranza, mentre la disaffezione dei ragazzi inciderà sulle politiche da mettere in campo" diffonde infine.