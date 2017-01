Terremoto: ascoltare architetti, ingegneri e geometri delle Marche, chiede Ceroni (Fi)

"La situazione drammatica che vive in queste ore il Centro Italia necessita di risposte immediate e risolutive" fa sapere in un comunicato Remigio Ceroni, senatore di Forza Italia.



"Non è certo il momento delle polemiche, anche se è evidente che esistono precise responsabilità che vanno rapidamente accertate, ma è indubbio che quando gli ordini e i collegi professionali degli architetti, degli ingegneri e dei geometri delle Marche lamentano pubblicamente a distanza di cinque mesi dall'inizio della loro attività la confusione sulla tempistica, sui modi e sui contenuti della ricostruzione, generata da alcune recenti ordinanze, in una situazione dove sussiste ancora la necessità di procedere ai rilievi di agibilità, vuol dire che il dramma di oggi ha trovato terreno fertile in una situazione preesistente di totale incertezza che ha prodotto abbandono" prosegue l'esponente azzurro.



"Con la preoccupante conseguenza che i professionisti non stanno presentando alcun progetto, neanche per la ricostruzione leggera" continua. Specifica in conclusione il parlamentare: "Ci auguriamo che l'efficienza dimostrata dal governo Berlusconi nella gestione di un'emergenza altrettanto complessa sia presa a modello e che ben presto si possano dare soluzioni concrete ai problemi e ai disagi delle popolazioni colpite."