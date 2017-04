Dopo decreto terremoto Errani intervenga su ricostruzione pesante, dice Ceroni (PD)

Remigio Ceroni di Forza Italia dopo l'approvazione del decreto terremoto.

"Dopo aver approvato con l'ennesimo voto di fiducia il terzo decreto terremoto, chiediamo che il commissario Vasco Errani emani in tempi brevi l'ordinanza per la ricostruzione pesante e riconosca alle zone colpite dal sisma gli stessi indennizzi che sono stati concessi in passato ai territori dell'Aquila e dell'Emilia Romagna" scrive in una nota il parlamentare di Forza Italia Remigio Ceroni.



"Questi continui rinvii sono intollerabili. - prosegue il senatore - L'inerzia del governo non fa che accrescere il disagio della popolazione colpita dal terremoto, sempre più stanca di attendere che agli annunci facciano seguito provvedimenti concreti che possano avviare la ricostruzione."