Def 2017 non affronta problema post terremoto, dice Ceroni (Fi)

Remigio Ceroni, senatore di Forza Italia, commenta il Def 2017.

"Questo Documento di economia e finanza 2017 è una delusione completa. Non affronta e dunque non risolve alcuno dei problemi del Paese. Altro che elargire bonus. Bisognava sostenere gli investimenti, operare la riforma della giustizia civile, ridurre il costo dell'energia per tutte le aziende, facilitare il credito, defiscalizzare le assunzioni per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ridurre il cuneo fiscale, le tasse sulla casa, l'Irpef per i nuclei familiari più numerosi, valorizzando il ruolo e la centralità della famiglia attraverso un nuovo sistema degli assegni familiari" riflette in un comunicato Remigio Ceroni, senatore di Forza Italia.



"Mi chiedo poi quanto durerà la ricostruzione post-terremoto, visto che allo scopo viene stanziato un miliardo all'anno e i danni ammontano a 23,5 miliardi. - osserva - Senza dimenticare che ad oggi non è stato posato nemmeno un mattone. Insomma, siamo di fronte all'ennesima occasione perduta e all'inizio della fine. Specie se, come è purtroppo già previsto per il 2018, l'IVA aumenterà al 25 per cento, dando la mazzata definitiva all'economia del Paese e stroncando le ultime speranze di ripresa".