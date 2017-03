Decreto terremoto: governo insensibile boccia la zona franca, dice Ceroni (Fi)

Remigio Ceroni di Forza Italia sul decreto terremoto.

"L'istituzione della 'zona franca', necessaria per il rilancio dell'economia dei Comuni colpiti drammaticamente dagli eventi sismici, non sarà prevista nella legge di conversione del terzo decreto legge sul terremoto. - commenta in un comunicato il senatore di Forza Italia Remigio Ceroni - Il governo e la maggioranza hanno bocciato i nostri emendamenti al riguardo mostrando tutta la loro incapacità e insensibilità."



"Ancora una volta il governo manifesta la sua incapacità e utilizza i terremotati del Centro Italia per coprire i suoi fallimenti ma poi nega la tanto sbandierata istituzione della zona franca. Una misura questa davvero indispensabile per far ripartire le zone funestate dal terremoto. Ancora una volta si illudono i terremotati e poi si tradiscono" diffonde infine l'esponente azzurro.