Decreto terremoto: dov'è il testo definitivo?, chiede Ceroni (Fi)

Remigio Ceroni di Forza Italia riflette sul decreto terremoto.

"E' passata una settimana dal Consiglio dei Ministri e del terzo decreto terremoto non conosciamo ancora il testo definitivo" denuncia in una nota Remigio Ceroni, senatore di Forza Italia.



"Circolano anticipazioni di stampa, chissà quanto attendibili, mentre il Parlamento è tenuto completamente all'oscuro di tutto", denuncia.



Il parlamentare azzurro spiega quindi: "I cittadini marchigiani sono stufi di promesse che non trovano attuazione concreta, in attesa, a più di cinque mesi dalla prima drammatica scossa, che inizi la fase di ricostruzione."



"Chi è stato costretto a lasciare la sua casa, e magari ora è 'deportato' sulla costa, gli agricoltori che vedono vanificati anni e anni di sacrifici economici non possono più aspettare" prosegue.



"Non è tempo di cincischiare, bisogna agire e con la massima rapidità. - conclude - Non si aggiungano alle macerie provocate dalla furia della natura quelle che derivano dall'incapacità di chi deve gestire l'emergenza".