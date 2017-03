Decreto terremoto: Senato non è il passacarte della Camera, dice Ceroni (Fi)

Remigio Ceroni di Forza Italia sul decreto terremoto.

"Il governo non può pensare di approvare il decreto terremoto senza che il Senato abbia la possibilità di discutere e migliorare il testo varato dalla Camera. Siamo stufi. Non solo perché - fa sapere in un comunicato il senatore di Forza Italia Remigio Ceroni -, nonostante i falliti auspici referendari del PD, il Senato è ancora nella pienezza dei suoi poteri e non è un passacarte della Camera, ma anche e soprattutto perché il provvedimento approvato a Montecitorio è carente e inadeguato alla gravità della situazione."



"Forza Italia - continua in ultimo il politico forzista -, che ha fatto sue molte richieste concrete che arrivano dal territorio, avverte il dovere di portare all'attenzione dell'Aula di palazzo Madama le istanze di chi vive questo dramma sulla propria pelle . Non si può licenziare un testo, come avverrebbe oggi, senza ad esempio concedere ai Comuni terremotati la deroga all'obbligo del pareggio di bilancio, né si può pensare di evitare di introdurre misure compensative per ripianare lo slittamento dei tributi e il minor gettito derivante dalla tassa di rifiuti che per evidenti e tragici motivi non verranno prodotti. Decisioni improntate alla saggezza, che evidentemente il governo vuole eludere per impedire che smascherino e portino alla luce tutte le sue acclarate inefficienze."