Crollo ponti e viadotti: governo verifichi su sicurezza, dice Ceroni (Fi)

Remigio Ceroni, senatore di Forza Italia, sul crollo dei ponti.

"Il governo deve con urgenza mettere in atto misure per verificare la sicurezza di ponti e viadotti e procedere con interventi immediati su quelli che non risultano conformi alle norme" riflette in un comunicato Remigio Ceroni, senatore di Forza Italia, dopo l'ultimo crollo, avvenuto a Fossano.



"Lo sollecitiamo da tempo - illustra il parlamentare azzurro -, ma il governo è completamente inerte." Evidenzia inoltre: "Le istituzioni preposte devono mettere al primo posto l'incolumità dei cittadini."



"L'inerzia porta a cedimenti improvvisi e a tragedie come quella avvenuta a Camerano il 9 marzo scorso che ha ucciso due automobilisti e quella avvenuta a Fossano - descrive dunque -, dove solo per miracolo non ci sono state vittime."



"La mancata messa in atto di misure preventive determina poi la necessità di chiudere improvvisamente un cavalcavia - commenta -, come è avvenuto sempre a Camerano dove la ditta Baldini, che svolge il suo lavoro prevalentemente con mezzi pesanti, rischia di cessare l'attività e far perdere 15 posti di lavoro. Quindi alla perdita di vite umane si sommano i danni economici."