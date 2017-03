Red Ronnie contro Elodie: Amici sfrutta ragazzi per audience. Emma: ignoranza

Red Ronnie riflette sulla carriera di Elodie e sui "ragazzi ingannati da un meccanismo teso solo a sfruttarli in nome dell'audience e del potere televisivo", quello dei talent show come Amici. Pronta la replica di Emma Marrone: "Io non ho mai usato ne strumentalizzato nessuno".

"Provi solo una enorme tristezza per tanti ragazzi ingannati da un meccanismo teso solo a sfruttarli in nome dell'audience e del potere televisivo. Sei mesi fa avevo telefonato a Emma Marrone dicendole che se mi voleva mandare Elodie Di Patrizi al Roxy Bar l'avrei ospitata volentieri, ma non si sono fatti vivi. Evidentemente pensavano di non aver bisogno dei miei programmi o qualcuno le ha consigliate di soprassedere. Vabbé. Peccato. Davvero", racconta Red Ronnie, commentando un articolo de Il Fatto Quotidiano dove si riflette sul fatto che i talent show sono morti ed il concerto di Elodie previsto per il 26 aprile all'Alcatraz di Milano è stato cancellato a causa dei pochi biglietti venduti.



Non si è fatta attendere la replica di Emma Marrone, che ha prodotti gli album della cantante dai capelli rosa, arrivata seconda ad Amici dopo Sergio Sylvestre.



"Avrei preferito restare in silenzio, così come ho fatto in migliaia di occasioni nella mia vita perché ho sempre preferito fossero i fatti, nel tempo, a parlare al mio posto. Davanti a tanta superficialità e ignoranza, nel senso che chi si permette di parlare lo fa senza conoscere le cose, e se ne dicono tante, troppe e a sproposito non posso ostinarmi a restare zitta, perché equivarrebbe a dare il mio assenso ad affermazioni come 'Ragazzi ingannati in nome dell'audience e del potere televisivo' e mi sento invece in dovere di difendere la mia dignità, la mia posizione ed il contesto", precisa in primis su Facebook Emma Marrone rivolgendosi a Red Ronnie.



"Io non ho mai usato ne strumentalizzato nessuno, in questo caso Elodie, per trarne benefici personali. - chiarisce quindi - Ho iniziato un percorso con lei all'interno di Amici che abbiamo deciso insieme di continuare dopo il programma, a telecamere spente". "In merito alla sua scelta, è appunto una sua scelta, trovo inopportuni tutti questi avvocati del diavolo, che sono i primi a nutrirsi dei Talenti dei Talent a proprio uso e consumo e quando meglio conviene", continua la cantante, in merito propabilmente alla volontà di Elodie di aver rotto con la manager, Francesca Savini, a sua volta manager di Emma.



"Rispetto alla tua 'telefonata' mio caro Red Ronnie è stata inoltrata a chi di competenza, io faccio la cantante e nel caso di Elodie ho scritto alcuni brani e ho collaborato con Luca Mattioni alla produzione del suo album, investendo tempo e denaro, se non è venuta in trasmissione da te probabilmente ci saranno stati dei motivi di tempo e/o di impegni altri schedulati", aggiunge.



Emma Marrone quindi conclude: "Questo post te lo potevi risparmiare o quanto meno potevi usare dei termini più eleganti nei confronti di una ragazza che ti ha sempre trattato con il massimo rispetto. Signori si nasce... è proprio vero... e come sempre i fatti parleranno per me e metteranno un punto a queste polemiche sterili che fanno male alla musica e a chi mette anima e cuore per amore della stessa. Il resto dei commenti viene solo da banderuole che sbattono a seconda di come tira il vento".



In un lungo video di riposta pubblicato du Facebook, Red Ronnie chiede a scusa ad Emma Marrone "se si è sentita offesa" sottolineando però che l'attacco non era certo rivolto a lei.