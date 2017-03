Raoul Bova: il cinema di oggi ha paura del giudizio altrui

Raoul Bova ospite a Movie Mag, in onda mercoledì 29 marzo su Rai movie.

"A Movie Mag in onda mercoledì 29 marzo Raoul Bova" viene illustrato in un comunicato della Rai. «Che cosa manca al cinema di oggi? Le storie. C'è troppa paura del giudizio altrui: sono tutti impegnati a strizzare l'occhio, a spiegare troppo, a scrivere la frase ad effetto per fare colpo», ammette l'attore riflettendo sui difetti del cinema di oggi, e li racconta nel faccia a faccia con Federico Pontiggia, in onda nella prossima puntata di Movie Mag.



Si chiarisce inoltre: "L'approfondimento cinematografico targato Rai Movie è in onda alle 23.35 e in replica, sempre mercoledì, nella notte di Rai1. Questa settimana Francesca Reggiani torna a vestire i panni dello psichiatra e scrittore Vittorino Andreoli, insolito opinionista per Movie Mag."



"Il film più atteso della settimana è indubbiamente Ghost in the Shell: Rupert Sanders dirige Scarlett Johansson e Michael Pitt - si specifica -, nella trasposizione cinematografica dell'omonimo manga di ambientazione cyberpunk di Masamune Shirow. Com'è stato mettere in scena uno dei fumetti più celebri degli ultimi anni? Il programma l'ha chiesto al regista e agli interpreti del film."



"Il regista Guido Chiesa torna nelle sale per proporre uno sguardo diverso sui giovani - si descrive -, con il suo Classe Z. Il film racconta, con i toni della commedia, una classe di liceo in cui vengono relegati alcuni studenti dalla condotta non proprio irreprensibile."



Si diffonde in conclusione: "A Cortina Movie Mag ha incontrato Maria Grazia Cucinotta, Lillo Petrolo (del duo comico Lillo & Greg) e Cosimo Alemà, protagonisti della nuova edizione di Cortinametraggio, il Festival - giunto ormai alla sua dodicesima edizione - tutto dedicato all'arte del cortometraggio. In chiusura di puntata, la consueta Top3 cinematografica: questa settimana l'attrice Giuliana De Sio rivela a Movie Mag i suoi tre film preferiti di sempre."