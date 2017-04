Fiera del libro di Milano: ma su Raiplay i romanzi sono tutti da vedere

Nel mese del libro grandi romanzi da vedere su RaiPlay, tra gli altri verranno riproposti 'La coscienza di Zeno' e 'Piccolo mondo antico'.

"In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore del 23 aprile, della Fiera del libro di Milano, che si svolgerà dal 19 al 23 aprile, e nell'approssimarsi del Salone internazionale del libro di Torino, in calendario dal 18 al 22 maggio, 'I Favolosi' di RaiPlay offriranno, tra gli altri prodotti, le puntate integrali di due sceneggiati Rai tratti da due grandi romanzi italiani" viene fatto sapere in una nota della tv di Stato.



"Venerdì 14 aprile saranno pubblicate integralmente le due puntate della miniserie televisiva 'La coscienza di Zeno', tratta dall'omonimo romanzo di Italo Svevo, e realizzata da Sandro Bolchi nel 1988. In questo adattamento Zeno Cosini è interpretato da Johnny Dorelli, alle prese con uno dei suoi primi ruoli drammatici. Tra gli altri interpreti, Ottavia Piccolo, Eleonora Brigliadori e Alain Cuny. La sceneggiatura è firmata da Tullio Kezich e da Dante Guardamagna. Venerdì 21 aprile, invece, sarà integralmente visibile la prima trasposizione televisiva della storia della Rai di un romanzo italiano, 'Piccolo mondo antico' di Antonio Fogazzaro, adattato molto fedelmente per il piccolo schermo da Silverio Blasi (1957). Tra gli altri interpreti dei cinque episodi, Carla Del Poggio, Renato De Carmine, Paola Borboni e Camilla Pilotti" si prosegue.



Si rivela quindi: "Lunedì 24 aprile, infine, in occasione dell'ottantesimo anniversario della tragica scomparsa di Antonio Gramsci (27 aprile 1937), 'I Favolosi' riproporranno i quattro episodi dello sceneggiato 'Vita di Antonio Gramsci' del 1981, regia di Raffaele Maiello e sceneggiatura di Suso Cecchi D'Amico, Silvia D'Amico Bendico e Giuseppe Fiori, importante scrittore e giornalista autore, nel 1966, di una fondamentale 'Vita di Antonio Gramsci', alla quale lo sceneggiato di Maiello fa riferimento."



Si precisa in ultimo: "Tra gli interpreti dello sceneggiato, Mattia Sbragia, Lina Sastri, Milena Vukotic e Alessandro Haber. Nell'archivio online de 'I Favolosi' si avrà inoltre la possibilità di rivedere integralmente alcuni dei più importanti sceneggiati Rai tratti da grandi romanzi: 'Cuore' di Edmondo De Amicis, 'David Copperfield' di Charles Dickens, 'I promessi sposi' di Alessandro Manzoni, 'Sandokan' di Emilio Salgari, 'Delitto e castigo' di Fyodor Dostoyevsky, 'Le avventure di Pinocchio' di Carlo Collodi e 'Cristo si è fermato a Eboli' di Carlo Levi."