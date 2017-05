È tanto che aspetti? Ale e Franz in scena, su Rai5

Ultimo appuntamento con 'Equivoci comici', in onda sabato 20 maggio su Rai5.

"E' forse lo spettacolo teatrale più noto del duo comico milanese Ale e Franz. Messo in scena per la prima volta nel 2003, 'È tanto che aspetti?' è una miscellanea dei più famosi sketch dei due comici: dalle atmosfere noir di Gin e Fizz ai celebri dialoghi della panchina" viene segnalato in una nota della Rai.



La tv pubblica di Stato specifica quindi: "Con questo spettacolo, in onda sabato 20 maggio alle 21.15 su Rai5, Rai Cultura conclude il ciclo di rappresentazioni dal titolo 'Equivoci comici' dedicate al celebre duo comico. Ad accompagnarli Vladimir Denissenkov, musicista ucraino, con la sua fisarmonica. La regia teatrale è di Alberto Ferrari. Paradossali, mai volgari, dal 1992 fanno sorridere le platee italiane all'insegna di un umorismo nonsense che stimola la riflessione, leggera e mai superficiale, sui grandi temi del presente."



Si espone in conclusione: "Il duo Ale & Franz - al secolo Alessandro Besentini e Francesco Villa - si è formato nel 1992 ma ha raggiunto una grande popolarità nel 2002, approdando a 'Zelig', storico programma comico, trampolino di lancio per tanti talenti sconosciuti, presentato all'epoca da Claudio Bisio. Da allora la carriera della coppia non ha conosciuto cedimenti in un'alternanza tra varietà televisivi, cinema e teatro."