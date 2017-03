Zanzibar: tra le Isole selvagge ma molto turistica

Al via la serie 'Isole selvagge', in onda da martedì 21 marzo su Rai5.

"Una celebrazione delle isole più spettacolari al mondo, dove paesaggi fuori dal comune ospitano popolazioni primitive e le specie animali più rare. La serie 'Isole selvagge', che Rai Cultura propone a partire da martedì 21 marzo alle 15.00 su Rai5, è un viaggio in sei puntate fra questi scenari, dimora degli esempi più estremi di vita" viene esposto in una nota della tv di Stato.



"Qui la selezione naturale è la vera spinta verso l'evoluzione. Separate dalla terraferma da migliaia di anni, su queste isole sopravvivono piccoli gruppi di esseri e razze, che prosperano e si adattano a riempire tutti gli spazi disponibili, favorendo così il rapido sviluppo di nuove specie" prosegue la Rai.



"Apre la serie l'episodio dedicato all'Arcipelago africano di Zanzibar. Le sue isole sono considerate le più esotiche al mondo. Sabbie incontaminate e mare cristallino le rendono una meta turistica molto amata, anche se abitate da enormi e bizzarre creature" si chiarisce in conclusione.