Wim Wenders svela i segreti della biblioteca nazionale russa

'Cattedrali della cultura', in onda mercoledì 1 novembre su Rai5.

"La Biblioteca Nazionale Russa 'parla' attraverso passi scelti della letteratura più alta. Al di là delle sue pareti però - riporta in una nota la Rai -, c'è un mondo digitale che si affida sempre più a dati invisibili per conservare la conoscenza e dove le biblioteche, le librerie e gli scaffali di libri stanno svanendo."



"Il regista Michael Glawogger svela il fascino segreto di questo luogo nel secondo episodio della serie prodotta da Wim Wenders 'Cattedrali della cultura', in onda mercoledì 1 novembre alle 13.45 su Rai5. Dalla sua inaugurazione nel 1814, la Biblioteca di San Pietroburgo, progettata da Yegor Sokolov, ha assistito a buona parte della tumultuosa storia nazionale. Le sue pareti custodiscono un regno di pensieri che risalgono ad ancora prima, teneramente conservati dal personale in larga parte femminile della biblioteca. L'edificio è un promemoria potente della bellezza effimera dei libri, dei loro rifugi e dei loro custodi" chiarisce in ultimo la tv pubblica di Stato.